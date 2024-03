Repas de Pâques à l’Hostellerie Clau del Loup Métairie Haute Anglars-Juillac, dimanche 31 mars 2024.

A l’occasion du weekend pascal, Le Clau del Loup vous a concocté un menu spécial.

Menu servi le dimanche 31 mars et le lundi 1er avril à midi.

Menu:

– Trilogie de saumon poché, en tataki et en gralax, ses condiments.

– Pause pascale

– Agneau façon navarin et ses petits légumes

– Intensément chocolat

Menu à 42 euros.

Vous pouvez réserver votre table dès à présent. 4242 42 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-04-01

Métairie Haute Le Clau del Loup

Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie

