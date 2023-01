Repas choucroute Augicourt Augicourt Augicourt Catégories d’Évènement: Augicourt

Haute-Saône

Repas choucroute Salle des fêtes Augicourt Haute-Saône

2023-02-26 12:00:00

2023-02-26 12:00:00 – 2023-02-26 Augicourt

Haute-Saône Augicourt 5 EUR Organisé par l’association Les 3A .

Menu adulte : Apéritif offert, choucroute, salade et fromage, dessert, café

Menu enfant : apéritif, spaghetti bolognaise, crêpe

Inscription avant le 15 février 2023. +33 6 83 53 42 98 Augicourt

