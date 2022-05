Rencontres du Livre 2022 | Animations jeunesse à l’AMI Le Malesherbois Le Malesherbois Catégories d’évènement: Le Malesherbois

Loiret

Rencontres du Livre 2022 | Animations jeunesse à l’AMI Le Malesherbois, 21 mai 2022, Le Malesherbois. Rencontres du Livre 2022 | Animations jeunesse à l’AMI Le Malesherbois

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-22 17:30:00

Le Malesherbois Loiret Le Malesherbois L’ Atelier-musée de l’imprimerie organise sa première édition des Rencontres du Livre, un événement pour inciter à la lecture… à destination des jeunes lecteurs également ! Diverses animations jeunesse sont alors proposées, pour petits et grands : des conseils lectures par la librairie jeunesse Nénuphar (14h15, 15h30, 16h45 et 18h) qui présentera une sélection d’albums, de bandes dessinées, de romans… pour tous les âges. Des ateliers pour les petits et grands, en compagnie de libraires, illustrateurs et éditeurs : création de personnages marque-pages (14h30), composer des objets graphiques avec des pochoirs (15h45), réaliser des guirlandes en papier… Un concert de clôture, un voyage au coeur des musiques populaires européennes, jusqu’à l’Ukraine.

info@a-mi.fr +33 2 38 33 22 67 http://a-mi.fr/

Evénement gratuit, ouvert à tous AMI

Le Malesherbois

