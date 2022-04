Rencontre : Transformer le souvenir en monument. La mémoire en mémorial Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre : Transformer le souvenir en monument. La mémoire en mémorial Mémorial de la Shoah, 24 avril 2022, Paris. Il y a 60 ans, le 12 avril 1962, fut inauguré le mémorial des martyrs de la Déportation sur l’île de la Cité à Paris, une œuvre de l’architecte Georges-Henri Pingusson. Sa réalisation est portée par le réseau du Souvenir, une association atypique regroupant des rescapés des camps de concentration et de familles de disparus.

Date et horaire exacts : Le dimanche 24 avril 2022

de 14h00 à 16h30

En présence de Thomas Fontaine, historien, directeur du musée de la Résistance nationale, Daniel Simon, président de l'Amicale de Mauthausen, Simon Texier, historien de l'art et secrétaire général de la Commission du Vieux Paris, et d'Annette Wieviorka, historienne, directrice de recherches honoraire au CNRS (sous réserve).

