Rencontre avec l’artiste Pepo Salazar Lacruz Troyes, samedi 30 mars 2024.

Rencontrez l’artiste Pepo Salazar Lacruz à la Médiathèque Jacques Chirac, où il présentera son parcours et son travail. La rencontre se poursuit au centre d’art contemporain Passages pour une dernière visite de l’exposition Bag of Bags.



Pepo Salazar Lacruz est un artiste basque vivant et travaillant à Paris. Tout au long de sa carrière artistique, il a développé une pratique multidisciplinaire qui englobe la sculpture et l’installation, mais qui s’est étendue à d’autres médias tels que la musique et le son, l’écriture, le collage, la performance, les éditions et l’image en mouvement, entre autres. En 2015, Salazar Lacruz a représenté l’Espagne à la 56e Biennale de Venise. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 16:00:00

fin : 2024-03-30

Médiathèque Jacques Chirac

Troyes 10000 Aube Grand Est accueil@cac-passages.com

