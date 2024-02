RÉCIT CONCERT COSMIQUE Ô JANIS Fouzilhon, mardi 26 mars 2024.

Entre récit et concert, Hélène Palardy partage le lien qu’elle a tissé avec cette icône. Seule à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, intime et décalé, une énergie Survoltée. Janis irradie à nouveau la scène dans une ode à la liberté.

Plein tarif 14€. Adhérents, chômeurs et étudiants 10€. Moins de 18 ans 6€. Adhésion 15€. Sur réservation. Restauration maison sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie resatdp@gmail.com

