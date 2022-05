RDV Biotrésors : Immersion en forêt Jaujac Jaujac Catégories d’évènement: Ardèche

Jaujac

RDV Biotrésors : Immersion en forêt Jaujac, 27 mai 2022, Jaujac. RDV Biotrésors : Immersion en forêt Maison du Parc, Domaine de Rochemure Domaine de Rochemure Jaujac

2022-05-27 – 2022-05-27 Maison du Parc, Domaine de Rochemure Domaine de Rochemure

Jaujac Ardêche Avec Arvoressence. L’immersion en forêt, pratique douce et profonde permet une reconnexion à la nature et aux arbres, en explorant nos sens et nos ressentis Elle apporte détente et présence à soi, et nous propose de revenir à l’essentiel

Pour adultes/ados accueil@pnrma.fr +33 4 75 36 38 60 http://www.parc-monts-ardeche.fr/ Maison du Parc, Domaine de Rochemure Domaine de Rochemure Jaujac

