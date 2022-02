Randonnées et châtaignes grillées La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LA CHAPELLE DE BRAIN

Randonnées et châtaignes grillées La Chapelle-de-Brain, 29 octobre 2022, La Chapelle-de-Brain. Randonnées et châtaignes grillées Parking des marais de Gannedel Lieu-dit Gannedel La Chapelle-de-Brain

2022-10-29 13:55:00 – 2022-10-29 17:30:00 Parking des marais de Gannedel Lieu-dit Gannedel

La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine La Chapelle-de-Brain L’association “Les Rives de Gannedel” vous propose une belle balade dans les marais ou dans le village. Les commentaires vous apprendront l’histoire locale et les utilisations des marais par les paysans d’alors.

Et vous aurez l’occasion de profiter des châtaignes grillées, d’une bolée de cidre ou de jus de pomme, de gâteaux maison… Une belle façon de fêter l’automne en toute simplicité. lesrives.35660@gmail.com L’association “Les Rives de Gannedel” vous propose une belle balade dans les marais ou dans le village. Les commentaires vous apprendront l’histoire locale et les utilisations des marais par les paysans d’alors.

Et vous aurez l’occasion de profiter des châtaignes grillées, d’une bolée de cidre ou de jus de pomme, de gâteaux maison… Une belle façon de fêter l’automne en toute simplicité. Parking des marais de Gannedel Lieu-dit Gannedel La Chapelle-de-Brain

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT – PAYS DE REDON

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, LA CHAPELLE DE BRAIN Autres Lieu La Chapelle-de-Brain Adresse Parking des marais de Gannedel Lieu-dit Gannedel Ville La Chapelle-de-Brain lieuville Parking des marais de Gannedel Lieu-dit Gannedel La Chapelle-de-Brain Departement Ille-et-Vilaine

La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-de-brain/

Randonnées et châtaignes grillées La Chapelle-de-Brain 2022-10-29 was last modified: by Randonnées et châtaignes grillées La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain 29 octobre 2022 ille-et-vilaine La Chapelle-de-Brain

La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine