Randonnée VTT et pédestre Saint-Georges Saint-Georges Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Georges

Randonnée VTT et pédestre Saint-Georges, 30 avril 2022, Saint-Georges. Randonnée VTT et pédestre Saint-Georges

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Georges Lot-et-Garonne Saint-Georges 20 20 EUR Randonnée VTT et pédestre organisée par le comité des fêtes.

VTT : 25/50km

Marche : 10km

Inscription au petit bois dès 8h.

Casque obligatoire pour la rando VTT.

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

