Bourse aux livres Salle des fêtes Monteton, samedi 27 avril 2024.

Monteton Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

La Bourse aux livres de Monteton organise habituellement deux ventes par an. Elle est toujours au profit de l’association caritative pour Madagascar « Dany pour les Enfants »

Chaque livre et CD à 1 euro, livre français classés par thèmes et ordre alphabétique.

Salle des fêtes

Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



