Concert au Pavillon 108 la troisième date des 25 ans d’After Before ! Rue Léon Jouhaux Fumel, samedi 27 avril 2024.

Concert au Pavillon 108, la troisième date des 25 ans d’After Before ! Birds in Row/ Mad Foxes/ Fragile. 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Rue Léon Jouhaux Pavillon 108

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert au Pavillon 108 la troisième date des 25 ans d’After Before ! Fumel a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Fumel Vallée du Lot