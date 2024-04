Journée de recrutement » et « Reconstitutions médiévales Maison Garonne Boé, samedi 27 avril 2024.

Les associations MORTES-PAYES et HERPAILLE ont besoin de vous. Elles proposent une journée de recrutement à la Maison de Garonne pour quiconque souhaiterait s’investir dans une association médiéviste. Cette journée est également ouverte aux curieux. Venez faire un voyage immersif au 13e siècle démonstration de combat, découverte de leurs ateliers interactifs et discussions joyeuses avec les membres passionnés. Venez passer avec nous une belle journée. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine maison-garonne@ville-boe.fr

