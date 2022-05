Randonnée biodynamique – Festival de la randonnée Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Randonnée biodynamique – Festival de la randonnée Arbois, 28 mai 2022, Arbois. Randonnée biodynamique – Festival de la randonnée Domaine Ratte 4 Rue Jean Mermoz Arbois

2022-05-28 – 2022-05-28 Domaine Ratte 4 Rue Jean Mermoz

Arbois Jura Samedi 28 mai 2022 Parcourez les Corvées, vignobles arboisiens, en compagnie d’une vigneronne du Domaine Ratte. Engagée dans le respect de la nature, elle vous partagera tout au long de la randonnée les secrets de la biodynamie dont vous découvrirez les subtilités à travers la dégustation des vins du domaine. Samedi 28 mai 2022 Parcourez les Corvées, vignobles arboisiens, en compagnie d’une vigneronne du Domaine Ratte. Engagée dans le respect de la nature, elle vous partagera tout au long de la randonnée les secrets de la biodynamie dont vous découvrirez les subtilités à travers la dégustation des vins du domaine. Domaine Ratte 4 Rue Jean Mermoz Arbois

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Domaine Ratte 4 Rue Jean Mermoz Ville Arbois lieuville Domaine Ratte 4 Rue Jean Mermoz Arbois Departement Jura

