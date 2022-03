Rando VTT La Glénan Fouesnant, 24 avril 2022, Fouesnant.

Rando VTT La Glénan Centre Nautique du Cap-Coz 1 Hent Kersentic Fouesnant

2022-04-24 – 2022-04-24 Centre Nautique du Cap-Coz 1 Hent Kersentic

Fouesnant Finistère

Au départ de Cap-Coz pour :

– Un circuit famille de 18km ,

– Un circuit de 38 km et un autre de 55 km pour les plus motivés. Les circuits traverseront les communes de : FOUESNANT,CLOHARS FOUESNANT,LA FORET-FOUESNANT,SAINT-YVI, PLEUVEN ET SAINT-EVARZEC

LES TARIFS :

6€ non licenciés, 4€ pour les licenciés FFCT et GRATUIT -18 ans

Inscriptions sur : https://randonnee-vtt-de-fouesnant.ikinoa.com/

ou sur place de 7h30 à 9h30

Ravitaillement sur les parcours

Casse-croûte et boisson à l’arrivée

https://vttenfinistere.fr/agenda/la-glenan-4/

Centre Nautique du Cap-Coz 1 Hent Kersentic Fouesnant

