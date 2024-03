Les plantes sauvages comestibles de la dune de mer Kerlouan, samedi 27 avril 2024.

Les plantes sauvages comestibles de la dune de mer Kerlouan Finistère

Journaliste en botanique et herboristerie, je vous propose une balade botanique le long de la dune de mer pour observer et apprendre à identifier avec certitude bette maritime, pourpier de mer, arroches, criste marine et plantains, pour savoir comment les cuisiner. L’atelier d’application culinaire sera bien sûr l’occasion d’une dégustation.

Durée environ 3h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-03-27 18:00:00

Parking de la plage de Crémiou

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne paganglaz@gmail.com

L’événement Les plantes sauvages comestibles de la dune de mer Kerlouan a été mis à jour le 2024-03-04 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne