Projection en breton : Ernest et Celestine Les studios Landivisiau

Projection en breton : Ernest et Celestine Projection en breton : Ernest et Celestine au cinéma de Landivisiau Vendredi 26 avril, 14h00 Les studios Tarif du cinema

Projection film pour enfant

Projection du film « Ernest ha Celestine »

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.

A partir de 6 ans

Les studios 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne