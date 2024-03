Flore Loened “Une côte en mouvement” Plougasnou, samedi 27 avril 2024.

Flore Loened “Une côte en mouvement” Plougasnou Finistère

A la fois plage de sable et amoncellement de galets, située entre Saint Samson et Le Diben, le Guerzit est une zone propice pour évoquer la géologie de notre côte, son érosion naturelle, mais aussi le changement climatique et ses effets attendus sur le littoral.

A travers une étude du paysage et de l’écosystème, découvrez comment, au lieu de subir ou tenter vainement de résister, nous pourrions nous adapter à ces changements.

Les espaces naturels littoraux offrent en effet de formidables opportunités pour absorber les caprices des mers et des océans.

– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo

– Tout public

– Durée 1h30

– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.

– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.

Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27 16:30:00

Plage du Guerzit

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne contact@floreloened.com

L’événement Flore Loened “Une côte en mouvement” Plougasnou a été mis à jour le 2024-02-29 par OT BAIE DE MORLAIX