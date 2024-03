Rando nature entre terre et mer 44770 Préfailles, France Pays de la Loire Préfailles, samedi 16 mars 2024.

Rando nature entre terre et mer Hirondelle – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 16 mars, 13h00 44770 Préfailles, France Pays de la Loire Inscription obligatoire, le lieu de rendez-vous sera donné à l’issue de l’inscription Inscription : www.associaitonhirondelle.fr/calendrier Si non possibilité d’inscription en ligne, nous contacter : contact@associaitonhirondelle.fr ou au 02 51 74 02 62

Entre Pornic et Préfailles, la Côte Sauvage est constituée d’une partie « sauvage » entre Port-aux-Goths et Portmain, constituant l’une des plus grandes fenêtres littorales naturelles du département de Loire-Atlantique. Avec Aude, notre guide nature sportive, partez à la découverte des landes de l’Espace Naturel Sensible de Port aux Goths à Portmain le temps d’une randonnée au contact du vivant.

