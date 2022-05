Rando Moto-Quad Gaujac, 22 mai 2022, Gaujac.

Rando Moto-Quad Gaujac

2022-05-22 – 2022-05-22

Gaujac Lot-et-Garonne Gaujac

EUR 30 30 Rando Moto Quad Razorback Team Gaujac – Enduro (200 participants maxi) – Course solo nRandonnée Moto – Quad organisée par le Razorback Team de Gaujac. n- Un parcours de 80km alliant chemins, bois, technique etc … n- Casse croute Gascon à mi parcours. n- Véhicule prévu pour transport bidons essence. n- Réservé uniquement aux véhicules homologués. nLe matin de la randonnée, il vous sera demandé de nous présenter la carte grise du véhicule utilisé pour la randonnée, son attestation d’assurance et votre permis de conduire (valable pour la catégorie du véhicule utilisé) et de signer l’acceptation du règlement intérieur. nSeulement après ces contrôles, le randonneur pourra faire la rando. n30€ l’inscriptio https://ffm.engage-sports.com/rando-moto-quad-razorback-team-gaujac-enduro-2022/

Rando Moto Quad Razorback Team Gaujac – Enduro (200 participants maxi) – Course solo nRandonnée Moto – Quad organisée par le Razorback Team de Gaujac. n- Un parcours de 80km alliant chemins, bois, technique etc …

Rando Moto Quad Razorback Team Gaujac – Enduro (200 participants maxi) – Course solo nRandonnée Moto – Quad organisée par le Razorback Team de Gaujac. n- Un parcours de 80km alliant chemins, bois, technique etc … n- Casse croute Gascon à mi parcours. n- Véhicule prévu pour transport bidons essence. n- Réservé uniquement aux véhicules homologués. nLe matin de la randonnée, il vous sera demandé de nous présenter la carte grise du véhicule utilisé pour la randonnée, son attestation d’assurance et votre permis de conduire (valable pour la catégorie du véhicule utilisé) et de signer l’acceptation du règlement intérieur. nSeulement après ces contrôles, le randonneur pourra faire la rando. n30€ l’inscriptio https://ffm.engage-sports.com/rando-moto-quad-razorback-team-gaujac-enduro-2022/

Razorback Team

Gaujac

dernière mise à jour : 2022-05-12 par