Rando accompagnée : la Traversée Saint-Jacut-de-la-Mer

C'est à marée basse, lorsque la mer se retire au loin, que nous partons découvrir la Baie de Beaussais. 
Au départ de Beaussais sur mer, nous arpentons d'abord les polders de Ploubalay avant de découvrir la zone protégée du Tertre Corlieu. 
Puis nous mettons cap à l'Ouest (évidemment…) pour rejoindre St Jacut en traversant pieds nus la baie… 
Selon les périodes de l'année, la baie de Beaussais est un lieu particulièrement prisé par les oiseaux migrateurs comme les oies bernaches ou les tadornes de Belon. Randonnée accompagnée. Votre guide pourra vous raconter l'histoire du lieu et ses légendes ou encore parler des enjeux locaux actuels en terme de tourisme, de développement ou d'écologie. 
Une collation made in Bretagne est aussi prévue au programme ! 
Durée: 3h environ ( 8km) Equipement : Pensez à prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques ainsi qu'une bouteille d'eau. Une petite serviette pour se sécher les pieds peut également être utile…

contact@cap-a-louest.bzh +33 6 66 56 94 02

