Rallye nature en forêt de Retz Villers-Cotterêts, 29 août 2023, Villers-Cotterêts .

Rallye nature en forêt de Retz

Route du Faîte Villers-Cotterêts Aisne

2023-08-29 14:30:00 – 2023-08-29 16:00:00

Villers-Cotterêts

Aisne

Prêt à résoudre des énigmes et à réaliser des défis en pleine nature ? Carte et feuille de route en mains répondez aux questions et participez aux jeux du parcours. Rejoignez-nous pour ce jeu de piste familial en forêt de Retz. Partie de plaisir garantie ! À partir de 6 ans.

Prêt à résoudre des énigmes et à réaliser des défis en pleine nature ? Carte et feuille de route en mains répondez aux questions et participez aux jeux du parcours. Rejoignez-nous pour ce jeu de piste familial en forêt de Retz. Partie de plaisir garantie ! À partir de 6 ans.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/rallye-nature-en-foret-de-retz

OTRV

Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2023-01-12 par