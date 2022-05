Rallye multisports – 10ème Route des Gabares Marmande, 4 août 2022, Marmande.

Rallye multisports – 10ème Route des Gabares Marmande

2022-08-04 – 2022-08-07

Marmande Lot-et-Garonne

Découvrez un rallye nautique multisports à mi-chemin entre une course d’orientation et une chasse aux trésors. Un rallye en trois étapes pour redécouvrir le Lot-et-Garonne. Relevez les défis nautiques en trouvant des points de passage obligatoires lors de la navigation ou le franchissement d’obstacles avec le bateau, mais aussi des défis sportifs qui peuvent se dérouler hors de la rivière dans les villages-étapes.

– Une formule adaptée pour les familles, les amis ou les comités d’entreprise, etc…désireux de vivre une aventure unique. Dépaysement garanti avec des souvenirs inoubliables.

-Une formule qui s’adresse aux équipes expérimentées, des pros de la navigation et de l’orientation, préparées à relever des défis.

Infos et règlement complet sur www.avance-aventure.org.

+33 6 01 92 21 54

Avance Aventure

Marmande

