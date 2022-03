Rallye “De Panhard à Panhard” Marmagne Marmagne Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Marmagne Côte-d’Or Marmagne EUR Une quarantaine de véhicules de la marque Panhard fera une halte à Fontenay de 10h30 à 14h. Ce sera l’occasion pour les passionnés de la marque de retrouver des modèles historiques. info@abbayedefontenay.com +33 3 80 92 15 00 Une quarantaine de véhicules de la marque Panhard fera une halte à Fontenay de 10h30 à 14h. Ce sera l’occasion pour les passionnés de la marque de retrouver des modèles historiques. Marmagne

