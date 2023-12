Trio La Maraude 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean, 18 mai 2024, Mont-Saint-Jean.

Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18

En 1880, Achille Millien, ethnomusicologue avant l’heure, sillonne le Nivernais pour rencontrer les paysans et noter leurs chansons. 140 ans plus tard, trois chanteurs et amis de toujours vont à leur tour marauder de porte en porte, recueillant çà et là la mémoire des gens, des enfants comme des anciens.

Si le trio aime questionner et amuser, il aime surtout découvrir et écouter les gens. On les entendra dans les enregistrements glanés en chemin et insérés dans leurs spectacles et aussi dans le public, puisque celui-ci, quel que soit son âge, est invité à donner de la voix avec La Maraude ! En mêlant chant a cappella et Human-Beat-Box (percussions avec la bouche issues du mouvement hip-hop), La Maraude revisite la tradition orale francophone dans un style résolument moderne.

17 Rue de Montberthaut Café associatif le Là Itou

Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



