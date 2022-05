QUERIDOS PORTUGUESES – Partagez un Bout de Portugal Belin-Béliet, 14 mai 2022, Belin-Béliet.

QUERIDOS PORTUGUESES – Partagez un Bout de Portugal Belin-Béliet

2022-05-14 – 2022-05-14

Belin-Béliet Gironde

Venez découvrir et partager un bout de Portugal le temps d’un moment dédié à cette culture chaleureuse

Samedi 14 Mai – Salle des Fêtes de Beliet

AU PROGRAMME

16h – 18h : Concours de Cuisine Portugaise.

Venez tester vos compétences et savoirs culinaires autour de la cuisine Portugaise et tentez de convaincre le palais de notre jury.

Inscriptions par mail à mairie@belin-beliet.fr (précisez votre nom/prénom; coordonnées mail et/ou téléphone; nom de plat)

19h : Repas traditionnel Portugais

21h : Concert Portugais – SOM 2000

