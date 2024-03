Rencontre et échanges avec les artistes plasticiennes Claire Le Pape et Charlotte L’Harmeroult Salle d’exposition du Bois fleuri Lormont, samedi 4 mai 2024.

Rencontre et échanges avec les artistes plasticiennes Claire Le Pape et Charlotte L’Harmeroult dans le cadre de leur exposition En quête de lumière, visible jusqu’au 18 mai. Samedi 4 mai, 10h00 Salle d’exposition du Bois fleuri Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T12:00:00+02:00

Salle d’exposition du Bois fleuri Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 13 97 89 »}, {« type »: « email », « value »: « arts@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lormont.fr »}]

Rencontre