MiniLab développement noir&blanc Fabrique Pola Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde MiniLab développement noir&blanc Fabrique Pola Bordeaux, 4 mai 2024, Bordeaux. MiniLab développement noir&blanc Samedi 4 mai 2024, 09h00 Fabrique Pola 90 € / 75 € tarif réduit*/ 60 € carte jeune et pass culture+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T13:00:00+02:00 Objectif / Contenu

Initiation au développement noir et blanc d’une pellicule 24×36 ou moyen format. Découvrir le procédé argentique en développant une pellicule noir & blanc : préparation chimie, mise en spire et en cuve, développement, séchage.

S’initier à la numérisation de négatifs.

Devenir autonome. Attention : venez avec une pellicule noir & blanc exposée mais non développée. Un support pédagogique vous sera remis à la fin de la formation. Informations pratiques :

Durée : 1 séance de 4h

Effectif : 5 participants

Photographe formateur : Catherine Caillé

Lieu : Fabrique pola Matériel requis : Pellicule 24 x 36 mm ou 120 exposée mais NON développée

Négatif couleur ou noir & blanc déjà développé (pour la démonstration scan)

Vêtements usagers ne craignant pas les taches Dans la mesure du possible et pour simplifier la séance de développement nous vous demandons d’apporter un seul type de film : HP5 Ilford 400 iso. Tarifs :

90 € / 75 € tarif réduit*/ 60 € carte jeune et pass culture

+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €

*sur présentation d’un justificatif RSA, ARE, AAH, demandeur d’emploi, étudiant, mineurs. Fabrique Pola 10 quai de Brazza Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/375495-f-04-05-24-minilab-developpement-noir-blanc »}] stage atelier Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Code postal 33100 Lieu Fabrique Pola Adresse 10 quai de Brazza Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Fabrique Pola Bordeaux Latitude 44.852564 Longitude -0.555313 latitude longitude 44.852564;-0.555313

Fabrique Pola Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/