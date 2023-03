Balade gourmande Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Catégories d’Évènement: Quarré-les-Tombes

Yonne

Balade gourmande, 16 avril 2023, Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes. Balade gourmande Départ devant la salle des fêtes Quarré-les-Tombes Yonne

2023-04-16 09:00:00 – 2023-04-16 10:30:00 Quarré-les-Tombes

Yonne Quarré-les-Tombes . Balade gourmande au profit de l’école de Quarré les tombes : boucle avec retour au point de départ. 5 dégustations locales avec des produits frais et 3 points d’arrêts sur un parcours de 14 km. ecoledequarre@gmail.com Quarré-les-Tombes

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Quarré-les-Tombes, Yonne Autres Lieu Quarré-les-Tombes Adresse Départ devant la salle des fêtes Quarré-les-Tombes Yonne Ville Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Departement Yonne Tarif Lieu Ville Quarré-les-Tombes

Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quarre-les-tombes quarre-les-tombes/

Balade gourmande 2023-04-16 was last modified: by Balade gourmande Quarré-les-Tombes 16 avril 2023 Départ devant la salle des fêtes Quarré-les-Tombes Yonne Quarré-les-Tombes Yonne

Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Yonne