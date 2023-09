Atelier semis PUYDARRIEUX Puydarrieux, 30 mars 2024, Puydarrieux.

Puydarrieux,Hautes-Pyrénées

Le groupe jardin se la MNE65 vous propose de lancer la saison de culture avec un atelier semis..

2024-03-30 14:00:00 fin : 2024-03-30 17:00:00. .

PUYDARRIEUX à la Maison de la Nature et de l’Environnement

Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



The MNE65 garden group invites you to launch the growing season with a sowing workshop.

El grupo de jardinería MNE65 le invita a inaugurar la temporada de cultivo con un taller de siembra.

Die Gartengruppe se la MNE65 bietet Ihnen die Möglichkeit, die Anbausaison mit einem Aussaat-Workshop zu beginnen.

