Puces indoor Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Puces indoor Sens, 5 février 2023, Sens. Puces indoor Marché couvert 5 Place de la République Sens

2023-02-05 08:00:00 – 2023-02-05 18:00:00 Marché couvert 5 Place de la République

Sens Yonne EUR Radio Stolliahc organise des puces indoor dans les halles de Sens.

De 40 à 50 exposants seront présents. stol.fm@gmail.com +33 3 86 95 27 27 Radio Stolliahc organise des puces indoor dans les halles de Sens.

De 40 à 50 exposants seront présents. Marché couvert 5 Place de la République Sens

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Marché couvert 5 Place de la République Ville Sens lieuville Marché couvert 5 Place de la République Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Puces indoor Sens 2023-02-05 was last modified: by Puces indoor Sens Sens 5 février 2023 sens Yonne

Sens Yonne