Propriétés des arbres et arbustes à travers la gemmothérapie Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles, samedi 30 mars 2024.

Propriétés des arbres et arbustes à travers la gemmothérapie Découvrez le Parc des Jalles avec plus de 80 animations programmées entre mars et juin 2024. Samedi 30 mars, 14h30 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T16:30:00+01:00

Venez apprendre à reconnaître les arbres et arbustes de nos régions, et découvrir leurs nombreuses vertus.

Animée par : Monde de Sens

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mp@mondedesens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 78 31 04 45 »}]

Parc des Jalles Animation

Bordeaux Métropole – C.Barbier