Projection Cerrar los ojos Cinéma Le Familial Saint-Lunaire, jeudi 21 mars 2024.

Projection Cerrar los ojos Cinéma Le Familial Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Par l’UTLS de Dinard. Dans le cadre de la semaine hispanique, projection en VO du film de Victor Erice Cerrar los ojos .

Julio Arenas, un acteur célèbre, disparaît pendant le tournage d’un film. Son corps n’est jamais retrouvé, et la police conclut à un accident.

Vingt-deux ans plus tard, une émission de télévision consacre une soirée à cette affaire mystérieuse, et sollicite le témoignage du meilleur ami de Julio et réalisateur du film, Miguel Garay. En se rendant à Madrid, Miguel va replonger dans son passé… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 15:00:00

fin : 2024-03-21

Cinéma Le Familial Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne utlsinfoculture@gmail.com

