Printemps de Niglo 2024 Dolancourt, samedi 6 avril 2024.

Il fait son grand retour !

Le Printemps de Niglo revient du 30 mars au 5 mai 2024 à Nigloland et promet de vous faire vivre une journée inoubliable.

Pour cette deuxième édition, Nigloland a vu les choses en grand spectacle, animation, musique, décors… Au fil de votre visite, des massifs floraux éblouissants et des nouvelles décorations artistiques créent une atmosphère magique, vous invitant à explorer chaque recoin du parc avec émerveillement.

Et parce que le printemps est synonyme de renouveau, d’éclosion et de magie, entrez dans le chapiteau et découvrez un tout nouveau spectacle pour petits et grands SURPRISE . Ce spectacle spécialement conçu pour le Printemps de Niglo vous transporte dans un univers enchanté imaginé par Monsieur Loyal et d’autres talentueux artistes. 43 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-05-05 17:30:00

D619

Dolancourt 10200 Aube Grand Est contact@nigloland.fr

L’événement Printemps de Niglo 2024 Dolancourt a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne