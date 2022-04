Printemps à la ferme : Gaec du Moulinal Castillonnès, 20 mai 2022, Castillonnès.

Printemps à la ferme : Gaec du Moulinal Castillonnès

2022-05-20 – 2022-05-22

Castillonnès Lot-et-Garonne

Le week-end du 21 et 22 mai 2022, les fermes lot-et-garonnaises vous accueillent !

Les agriculteurs vous feront vivre un printemps rayonnant pour découvrir et partager l’agriculture !

Spécialisé dans l’élevage de vaches laitières et la production de prunes et céréales , Frédéric Reynaud vous ouvre les porte de sa ferme le vendredi et le samedi.

Déjeuner (sur réservation) : grillades et sa garniture ou terrines et crudités ou saucisse de bœuf et haricots

couennes / fromage / desserts aux pruneaux.

Dîner (sur réservation) : soupe paysanne, galantine, tourtières

Le groupe folklorique Les Troubadours de Guyenne sera présent le samedi et vous proposera des chants et danses traditionnelles

Le week-end du 21 et 22 mai 2022, les fermes lot-et-garonnaises vous accueillent !

Les agriculteurs vous feront vivre un printemps rayonnant pour découvrir et partager l’agriculture !

+33 6 71 85 69 90

Le week-end du 21 et 22 mai 2022, les fermes lot-et-garonnaises vous accueillent !

Les agriculteurs vous feront vivre un printemps rayonnant pour découvrir et partager l’agriculture !

Spécialisé dans l’élevage de vaches laitières et la production de prunes et céréales , Frédéric Reynaud vous ouvre les porte de sa ferme le vendredi et le samedi.

Déjeuner (sur réservation) : grillades et sa garniture ou terrines et crudités ou saucisse de bœuf et haricots

couennes / fromage / desserts aux pruneaux.

Dîner (sur réservation) : soupe paysanne, galantine, tourtières

Le groupe folklorique Les Troubadours de Guyenne sera présent le samedi et vous proposera des chants et danses traditionnelles

Castillonnès

dernière mise à jour : 2022-04-21 par