Près de chez vous ! « Tabataba » Bernard-Marie Koltès / Stanislas Nordey Lagorce Lagorce Catégories d’évènement: Ardèche

Lagorce

Près de chez vous ! « Tabataba » Bernard-Marie Koltès / Stanislas Nordey Lagorce, 2 février 2022, Lagorce. Près de chez vous ! « Tabataba » Bernard-Marie Koltès / Stanislas Nordey Le Village La Crypte Lagorce

2022-02-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-02 Le Village La Crypte

Lagorce Ardêche Lagorce Avec Tabataba, sa mise en scène du texte de Koltès, Stanislas Nordey posait en 1992 les bases d’un théâtre nomade, ouvert à la cité et à sa pluralité. Trente ans après, l’artiste reprend cette pièce culte dans le cadre de la Comédie itinérante. regie.technique.lagorce@gmail.com +33 4 75 88 00 25 Le Village La Crypte Lagorce

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Gorges de l’Ardèche – Pont d’Arc

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Lagorce Autres Lieu Lagorce Adresse Le Village La Crypte Ville Lagorce lieuville Le Village La Crypte Lagorce

Lagorce Lagorce https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lagorce/