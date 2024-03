PRENDRE SOIN DES ENFANTS AVEC LES PLANTES Gignac, samedi 16 mars 2024.

Venez apprendre à soigner les maux courants des enfants grâce aux plantes et à fabriquer des remèdes maisons à base de plantes, a emporter chez soi.

Dans le but de découvrir plusieurs plantes ainsi que leurs utilisations et des recettes faciles à reproduire ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 17:30:00

15 Rue des Armillières

Gignac 34150 Hérault Occitanie lafleursauvage@gmail.com

L’événement PRENDRE SOIN DES ENFANTS AVEC LES PLANTES Gignac a été mis à jour le 2024-03-05 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT