SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE Pré l’Evêque Verdun, 2 mars 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE plus de 70 Exposants de toute la france , entrée 5 Euros

Restauration les midis et repas surprise gastronomique le samedi soir

plusieurs animations culinaires. Tout public

Dimanche 2024-03-02 10:00:00 fin : 2024-03-02 18:00:00. 5 EUR.

Pré l’Evêque Salle René Cassin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE over 70 exhibitors from all over france , admission 5 Euros

Lunchtime catering and gastronomic surprise meal on Saturday evening

several culinary events

FERIA DEL VINO Y DE LA GASTRONOMÍA Más de 70 expositores de toda Francia, entrada 5 euros

Catering al mediodía y cena gastronómica sorpresa el sábado por la noche

varios eventos culinarios

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE über 70 Aussteller aus ganz Frankreich, Eintritt 5 Euro

Mittagsverpflegung und gastronomisches Überraschungsessen am Samstagabend

mehrere kulinarische Veranstaltungen

