Poussignac en fête Poussignac Poussignac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Poussignac

Poussignac en fête Poussignac, 20 mai 2022, Poussignac. Poussignac en fête Poussignac

2022-05-20 – 2022-05-22

Poussignac Lot-et-Garonne Poussignac Poussignac en fête:

– Vendredi 20

21h : Super LOTO – 1€/carton et 10€ les 12

(nombreux lots, bons dʼachats, volailles, jambons, filets garnis…) – Samedi 21

7h30 à 18h : VIDE GRENIER (2€ le mètre )

20h : REPAS (prix 18€ – 9€ moins de 10 ans)

Apéritif- Salade composée – Rôti de boeuf, frites – Salade, fromage, fraises à la chantilly, café et vin – Apportez vos couverts –

Soirée animé par «Christian Animation» – Dimanche 22

08h45: concours de belote – 20€ par équipe Buvette durant toute la fête et restauration rapide samedi midi

Réservations avant le 18 mai Poussignac en fête: +33 6 17 50 09 67 Poussignac en fête:

– Vendredi 20

21h : Super LOTO – 1€/carton et 10€ les 12

(nombreux lots, bons dʼachats, volailles, jambons, filets garnis…) – Samedi 21

7h30 à 18h : VIDE GRENIER (2€ le mètre )

20h : REPAS (prix 18€ – 9€ moins de 10 ans)

Apéritif- Salade composée – Rôti de boeuf, frites – Salade, fromage, fraises à la chantilly, café et vin – Apportez vos couverts –

Soirée animé par «Christian Animation» – Dimanche 22

08h45: concours de belote – 20€ par équipe Buvette durant toute la fête et restauration rapide samedi midi

Réservations avant le 18 mai comité des fêtes de beauziac

Poussignac

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Poussignac Autres Lieu Poussignac Adresse Ville Poussignac lieuville Poussignac Departement Lot-et-Garonne

Poussignac Poussignac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poussignac/

Poussignac en fête Poussignac 2022-05-20 was last modified: by Poussignac en fête Poussignac Poussignac 20 mai 2022 Lot-et-Garonne Poussignac

Poussignac Lot-et-Garonne