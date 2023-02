Portes ouvertes du Bois du Barde Ecodomaine du Bois du Barde Mellionnec Mellionnec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Mellionnec

Portes ouvertes du Bois du Barde Ecodomaine du Bois du Barde, 2 avril 2023, Mellionnec Mellionnec. Portes ouvertes du Bois du Barde Coat an Bars Ecodomaine du Bois du Barde Mellionnec Cotes-d’Armor Ecodomaine du Bois du Barde Coat an Bars

2023-04-02 – 2023-04-02

Ecodomaine du Bois du Barde Coat an Bars

Mellionnec

Cotes-d’Armor Mellionnec Portes Ouvertes / Dorioù Digor L’Eco-Domaine du Bois du Barde vous ouvre ses portes lors de cette journée du 2 avril. Org. Domaine du Bois du Barde evenements@leboisdubarde.bzh +33 2 96 29 30 03 http://www.leboisdubarde.bzh/ Ecodomaine du Bois du Barde Coat an Bars Mellionnec

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Mellionnec Autres Lieu Mellionnec Adresse Mellionnec Cotes-d'Armor Ecodomaine du Bois du Barde Coat an Bars Ville Mellionnec Mellionnec lieuville Ecodomaine du Bois du Barde Coat an Bars Mellionnec Departement Cotes-d'Armor

Mellionnec Mellionnec Mellionnec Cotes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellionnec mellionnec/

Portes ouvertes du Bois du Barde Ecodomaine du Bois du Barde 2023-04-02 was last modified: by Portes ouvertes du Bois du Barde Ecodomaine du Bois du Barde Mellionnec 2 avril 2023 Coat an Bars Ecodomaine du Bois du Barde Mellionnec Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Ecodomaine du Bois du Barde Mellionnec Mellionnec, Côtes d'Armor

Mellionnec Mellionnec Cotes-d'Armor