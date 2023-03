Meetup talents Plaine Images Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Meetup talents Plaine Images, 5 avril 2023, Tourcoing. Meetup talents Mercredi 5 avril, 17h00 Plaine Images JOBDATING MEETUP TALENTS le 05 avril à la Plaine Images Afin de rencontrer et échanger entre recruteurs et candidats pour commencer une nouvelle aventure professionnelle ! MEETUP TALENTS, c’est +20 startups et grands groupes qui envoient leurs recruteurs à la Plaine Images. Leurs objectifs ?

Trouver les prochains talents qui rejoindront leur équipe : stagiaire, alternant, CDD, CDI… Vous êtes candidat.e ?

Rencontrez des recruteurs et chef-fe-s d’entreprise du secteur des industries créatives et mettez en avant vos vos vos talents, compétences connaissances pour décrocher le job parfait !

Espace candidat.e / inscription Vous êtes recruteur ? Partagez vos offres CDI, CDD, stage et alternance dans les métiers des industries créatives : la communication, du jeu vidéo, de l’animation et des effets spéciaux, de l’audiovisuel, du dev informatique, du design…

Espace recruteur / inscription Rendez-vous le :

5 avril, 17h à la Plaine Images Plaine Images 99A boulevard Descat ,59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=e134f2a5-35df-408b-8d8d-a86ac313611f [{« type »: « link », « value »: « https://www.plaine-images.fr/meetup-talents-pix/ »}] [{« link »: « https://www.plaine-images.fr/formulaire-candidat-jobdating-meetup-talent-pix/ »}, {« link »: « https://www.plaine-images.fr/meetup-talents-pix-recruteurs/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T17:00:00+02:00 – 2023-04-05T20:00:00+02:00

