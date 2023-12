1er bain de l’année à Kerhillio Plage de Kerhillio Erdeven, 7 janvier 2024, Erdeven.

Erdeven Morbihan

1er Bain de l’année !

15h : Rdv pour l’échauffement et le top départ à 15h15. SNSM sur place. Buvette et crêpes.

L’association Erd’Evènement Vôtre fait bouger l’arrière-saison et vous propose de participer au Premier bain de l’année le dimanche 7 janvier 2024, à partir de 14h, Plage de Kerhillio. C’est LE défi à lancer aux copains ou à la famille pendant les fêtes… Ou LE challenge de début d’année pour être sûr d’en passer une excellente !

Venez costumés ! Maillot de bain, combinaison ou déguisement, à vous de voir !

Suite à ces 3 années, un peu compliqué côté recettes ; l’association propose une participation de 2€ pour obtenir le ticket pour la boisson chaude post baignade et le billet de Tombola. (Vous pourrez toujours vous inscrire gratuitement sans en bénéficier).

La SNSM assurera la sécurité des baigneurs mais n’hésitez pas à faire un bilan de santé avant !

Au programme :

14h : Ouverture des inscriptions, pré-inscription sur Facebook : Erd’évènement Votre

15h : Échauffement et Top départ de la baignade.

16h00 : Tombola

Tout l’après-midi : Nettoyage de plage avec Les Mains dans le sable ! Ramenez vos gants ;-) + CONCOURS de déguisements

Sur place, le mode d’emploi :

1. On se présente à l’inscription (même si on est pré-inscrit) pour

signer la décharge de responsabilité et obtenir son ticket (tombola + boisson chaude)

2. On va se changer : vestiaires hommes et femmes (presque) tout confort à disposition

3. 15h : On se place dans la zone de départ pour un super échauffement

4. 15h15 : Attention top départ ! Merci aux admirateurs de laisser un couloir pour que les sportifs puissent atteindre la mer !

5. Maxi 10 min plus tard : On remonte !

6. Au niveau des vestiaires se trouveront des bassines d’eau chaude pour pieds gelés !

7. Une boisson chaude sera proposée aux baigneurs à la buvette spéciale glaçons ! (sur présentation du ticket !)

8. Vers 16h : Place à la tombola !!!

2€ baignade + boisson + tombola

BONNE HUMEUR et ENTHOUSIASME de rigueur !!!

La SNSM s’occupe de votre sécurité, pensez à eux ! Tirelire disponible aux inscriptions !

Le Rozell Ambulant s’occupera des crêpes et la buvette proposera vin chaud, chocolat chauds et jus.

Alerte Logistique : on pense à la planète : venez avec votre gobelet ! Ou ramenez celui qui vous sera prêté à la buvette.

Plage de Kerhillio

Erdeven 56410 Morbihan Bretagne



