Sur la piste des Korrigans, balade contée Cote Sauvage Route Côtière Saint-Pierre-Quiberon, jeudi 2 mai 2024.

Sur la piste des Korrigans, balade contée Cote Sauvage Route Côtière Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Partez découvrir la Cote Sauvage « coté légendes » en compagnie de Charlotte et laissez-vous rêver au fil de vos pas et des histoires de sirènes, de korrigans, de capitaines, d’étoiles etc. Retrouvez votre âme d’enfant lors de cette balade de 4km dans un paysage grandiose. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 10:00:00

fin : 2024-05-02 12:30:00

Route Côtière Cote Sauvage

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne quibtao56@gmail.com

