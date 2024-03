Les minéraux de Bretagne Médiathèque Espace Kenere Pontivy, jeudi 2 mai 2024.

Les minéraux de Bretagne Médiathèque Espace Kenere Pontivy Morbihan

Découvrez les minéraux les plus présents dans le sous-sol breton. Parmi les plus emblématiques, la Chiastolite, utilisé en héraldique par les Rohan, présente sur le château de Pontivy. Cette exposition vous permettra d’identifier les minéraux lors de vos balades dans les champs ou sur l’estran.

Association lorientaise minéraux et fossiles

Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02

fin : 2024-05-31

Médiathèque Espace Kenere 34 Rue du Général de Gaulle

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne mediatheque.kenere@ville-pontivy.bzh

