Vérino – Focus – Tournée ESPACE 2000, 2 mai 2024, GRAND CHAMP.

Vérino – Focus – Tournée ESPACE 2000. Un spectacle à la date du 2024-05-02 à 20:30 (2023-12-05 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

Entre ce que vous pensez, ce que vous voulez dire, ce que vous dites réellement, ce que les autres comprennent, ce que vous croyez que les autres pensent alors que vous ne pensez pas ce que vous voulez dire… vous êtes toujours là ? Dans son troisième spectacle intitulé « Focus », Vérino aborde les contradictions auxquelles nous sommes tous confrontés, qu’elles soient personnelles ou universelles. Cet humoriste drôle et consistant, dont les vidéos ont été visionnées plus de 150 millions de fois sur Youtube, use d’un tact mordant et d’humour noir pour évoquer des sujets personnels et des thèmes de société avec une générosité, une décontraction et un sens du récit qui font mouche. Genre : Humour Tout public Durée : 90 min Vérino

ESPACE 2000 GRAND CHAMP ROUTE DE PLUMERGAT Morbihan

