Début : 2023-08-05 05:00:00

fin : 2023-08-05 23:00:00 Les agriculteurs des environs vous proposent légumes, fruits, volailles, viandes de bœuf, porc cul noir, pains, miels, confitures, fromages, produits laitiers….

Place Stalingrad

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

