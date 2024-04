Randonnée gourmande avec la Gymnastique volontaire de La Meyze La Meyze, mercredi 1 mai 2024.

Randonnée gourmande avec la Gymnastique volontaire de La Meyze La Meyze Haute-Vienne

Randonnée gourmande autour du « cul noir » et des produits locaux.

Randonnée de 10 à 15km. Cinq étapes gourmandes ponctueront la randonnée: apéritif, entrée, plat, fromage et dessert au cours desquelles on pourra déguster le « cul noir » sous toutes ses formes et apprécier les produits régionaux.

Venez découvrir les chemins et petites routes limousines, l’élevage des porcs « cul noir » limousin du GAEC Dufour et échanger avec les éleveurs. A l’issue de la randonnée vous pourrez acheter les produits fermiers dégustés…. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 11:00:00

fin : 2024-05-01 17:00:00

La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine gvlameyze@gmail.com

L’événement Randonnée gourmande avec la Gymnastique volontaire de La Meyze La Meyze a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Pays de Saint-Yrieix