Vente de gâteaux faits maison Place Sare, 23 mars 2024, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Vente de gâteaux sur la place pour l’association des parents d’élèves (APEL) de l’école Saint Joseph à Sare.

Gâteaux faits maison par les parents et enfants de l’école..

2024-03-23 fin : 2024-03-24 13:00:00. .

Place

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cake sale on the square for the APEL parents’ association of Saint Joseph school in Sare.

Home-made cakes by parents and children of the school.

Venta de pasteles en la plaza para la asociación de padres (APEL) de la escuela Saint Joseph de Sare.

Pasteles caseros hechos por padres y niños de la escuela.

Kuchenverkauf auf dem Platz für die Elternvereinigung (APEL) der Schule Saint Joseph in Sare.

Selbstgebackene Kuchen von Eltern und Kindern der Schule.

