Vroooom ! ! Place Gambetta Liévin, 26 janvier 2024, Liévin.

Liévin,Pas-de-Calais

La voiture, symbole de vitesse, de progrès, de puissance, d’érotisme, de masculinité, mais aussi de mort et de destruction… Pur objet de notre ère industrielle, elle fait partie du quotidien de chacun et quelques fois synonyme de liberté..

2024-01-26 fin : 2024-02-24 . .

Place Gambetta

Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France



The car, symbol of speed, progress, power, eroticism, masculinity, but also of death and destruction? A pure object of our industrial age, the car is part of everyone’s daily life, and sometimes synonymous with freedom.

El automóvil, símbolo de velocidad, progreso, poder, erotismo y masculinidad, pero también de muerte y destrucción? Objeto puro de nuestra era industrial, forma parte de la vida cotidiana de todos y a veces es sinónimo de libertad.

Das Auto ist ein Symbol für Geschwindigkeit, Fortschritt, Macht, Erotik, Männlichkeit, aber auch für Tod und Zerstörung Als reines Objekt unseres Industriezeitalters ist es Teil des täglichen Lebens und manchmal auch ein Synonym für Freiheit.

