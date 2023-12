TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES Rue du tordoir Oignies, 18 mai 2024, Oignies.

Oignies Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

La Mission Bassin minier et ses partenaires organisent une traversée unique du Bassin minier ! De mineur de fond à coureur de fond ! Certains courent en souvenir de ceux qui ont façonné nos paysages.

Avec ce trail vous courez sur les traces… et parcourez des lieux symboliques du Bassin minier.

Un défi sportif avec l’ascension de nombreux terrils dont les plus hauts d’Europe.

4 distances :

– un 22km qui reste le même en 2024 car c’est une distance très appréciée et qui permet de se lancer dans le trail.

– le 35km qui évolue en 42km : on passe sur une distance de marathon pour pimenter l’expérience des traileurs qui souhaitent évoluer doucement.

– le 55km qui évolue en 80km : bon là, on ne blague pas ! On ajoute 25km à cette formule mais plus de terrils à gravir et plus de dénivelé ne sauront pas venir à bout des coureurs confirmés que vous êtes !

– le 110 qui évolue en 120km : on ne relance par la formule du 160km comme en 2022 mais on vous propose d’aller un peu plus loin en ajoutant 10 « petits » km à votre formule ultra préférée !

Rue du tordoir

Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-10-25 par Pas-de-Calais Tourisme