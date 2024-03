COUSUMAIN Maison de la Culture Sallaumines Sallaumines, mercredi 15 mai 2024.

COUSUMAIN duo pour 2 acrobates et 48 boîtes à cigares – à partir de 3 ans 15 et 16 mai Maison de la Culture Sallaumines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T15:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-16T14:30:00+02:00 – 2024-05-16T15:00:00+02:00

Au départ, dans le cercle, il y a une ribambelle de boîtes, un garçon calme à l’air impassible, une fille alerte et vive. Ces deux-là s’approchent et se flairent, puis, hop ! s’élancent dans l’instant avec ardeur. Sans mot dire, ils mettent la main à la pâte, éprouvant la substance de ce qui les entoure. Les objets, le sol, le corps de l’autre deviennent sources d’un jeu incessant. On s’amuse à inventer des espaces, en hauteur ou à l’horizontal, à les rétrécir, les morceler et même à tout éparpiller.

Ces drôles de zèbres édifient, chamboulent, puis rebattent les cartes. Au rythme de l’inspiration qui jaillit et se transforme. Leurs gestes se conjuguent ou se contrecarrent, dialoguent en somme. Chemin faisant, ils font ami-ami avec la matière de la vie, avec ce qui peu à peu les réunit. A la fin, on en aura appris beaucoup sur les boîtes, sur le garçon, sur la fille, et sur tout ce qu’ils peuvent fabriquer ensemble.

Les douces péripéties du tandem mis en piste par Jeanne Mordoj nous font traverser le gai labyrinthe de la création libre. On y retrouve les sensations intenses et les émotions propres aux arts de la piste. Le vertige, le frisson et la jubilation s’entrelacent pour former comme un concentré de cirque à l’échelle des tout-petits.

COUSUMAIN s’écrit sans trait d’union, comme deux éléments qui se sont rejoints, comme deux personnes qui se tiennent fort la main.

Maison de la Culture Sallaumines Sallaumines Sallaumines 62430 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@jeannemorodj.com »}]

JEUNE PUBLIC ACROBATIE